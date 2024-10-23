قتلى وجرحى في هجوم استهدف مقر شركة الصناعات الجوية التركية "توساش" في أنقرة

أعلنت وزير الداخلية التركي عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين من المدنيين جراء الهجوم الذي استهدف شركة الصناعات الجوية "توساش" في أنقرة، بعد مهاجمة ثلاثة مسلحين الشركة في أنقرة.

وأعلن وزير الداخلية التركي بوقت سابق ان "هجوما إرهابيا طال الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة"، وأسفر الهجوم على مقر شركة توساش في العاصمة التركية عن قتلى وجرحى.

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ووصلت القوات الخاصة التركية الى مكان وقوع الهجوم، والذي أدى وفقا لوسائل إعلام تركية الى ثلاثة قتلى وخمسة مصابين، والتي ذكرت أن اثنين من منفذي العملية قتلوا والثالث يحتجز رهائن.

كما أفيد بوقت سابق عن سماع انفجارات وإطلاق نار في منشآت شركة توساش، وظهر في صور وفيديوهات متداولة مسلحون داخل الشركة. في حين أفادت وسائل إعلام تركية عن ثلاثة مسلحين شنوا هجوما على الشركة.

من جانبه أعرب الأمين العام عن حلف شمال الأطلسي عن إدانته للحدث في أنقرة وقال إنه يتابع التطورات عن قرب.