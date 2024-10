قتلى وجرحى في هجوم استهدف مقر شركة الصناعات الجوية التركية "توساش" في أنقرة

أعلنت وزير الداخلية التركي عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين من المدنيين جراء الهجوم الذي استهدف شركة الصناعات الجوية "توساش" في أنقرة، بعد مهاجمة ثلاثة مسلحين الشركة في أنقرة.

وأعلن وزير الداخلية التركي بوقت سابق ان "هجوما إرهابيا طال الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة"، وأسفر الهجوم على مقر شركة توساش في العاصمة التركية عن قتلى وجرحى.

