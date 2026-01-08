هجوم خطير في الضفة الغربية: إصابة فلسطينيين بعد إحراق سيارتهما وهما بداخلها

أصيب فلسطينيان بجروح متوسطة، اليوم الخميس، في هجوم يُشتبه بأنه جريمة كراهية ذات طابع قومي نفذها ملثمون يُعتقد أنهم يهود، قرب قرية بيت ليد في شمال الضفة الغربية، بمحاذاة مستوطنة شافي شومرون.

وبحسب معطيات أولية، أقدم عشرات المهاجمين على إضرام النار في عدة مركبات فلسطينية باستخدام زجاجات حارقة، بينما كان فلسطينيون داخل إحدى السيارات. وتمكن أحد الركاب من الفرار من المركبة المشتعلة، قبل أن يتعرض لاعتداء جسدي أدى إلى إصابته في الرأس، فيما أُصيب فلسطيني آخر بجروح مماثلة.

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن نحو 30 شخصًا نزلوا من جهة المستوطنة باتجاه القرية، في هجوم منظم، يُرجّح أن يكون بدافع الانتقام على خلفية إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية “شيرات تسيون”.

وفي بيان مشترك، أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة أن قواتهما تحركت فور تلقي بلاغ عن أعمال عنف خطيرة وتخريب ممتلكات في المنطقة، حيث أُحرقت أربع مركبات فلسطينية على الطريق القريب من المستوطنة، وتعرض أحد الفلسطينيين للاعتداء. وأضاف البيان أن المصابين نُقلا لتلقي العلاج الطبي، فيما تم اعتقال ثلاثة مشتبهين يهود عند مدخل المستوطنة، ونُقلوا للتحقيق في مركز شرطة أريئيل.

وأكدت قوات الأمن أنها تواصل عمليات التمشيط والتحقيق في المنطقة، مشددة على أنها تدين جميع أشكال العنف وستعمل على حفظ الأمن والنظام.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد ملحوظ في الهجمات ذات الدوافع القومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في شرطة الضفة الغربية، وإقرار خطة متعددة الجهات لمكافحة الظاهرة.

وفي هذا السياق، وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي مؤخرًا على أمر يسمح باستخدام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) بحق مشتبهين بضلوعهم في أعمال عنف قومية، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في التعامل مع متطرفين يهود.

وحذرت جهات حقوقية وأمنية من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تدهور أمني واسع، ويقوض الاستقرار في المنطقة.