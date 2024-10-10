تقرير|| قلق في إيران: "لن نتمكن من تحمل الحرب ضد إسرائيل"

خلافات خطيرة في الرأي في إيران بشأن استمرار الحرب ضد إسرائيل، حسبما أوردت صحيفة "إيلاف" السعودية اليوم (الخميس)، عن مصدر مطلع. وبحسب التقرير، تدور نقاشات حادة في البلاد حول قدرتها على مواصلة الحرب.

وبحسب المصدر، دارت مناقشات ساخنة في إيران حول جدوى الحرب، وحول التهديدات بهجمات انتقامية إسرائيلية، وحول استخدام الجماعات المسلحة الموالية لإيران. كما أفادت التقارير أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الاقتصاد الإيراني لن يتمكن من تحمل حرب أو صراعات واسعة مع إسرائيل، وأن الوضع يتجه نحو انهيار العملة الإيرانية ومعدل البطالة والفقر في إيران

إضافة الى ذلك، قال المصدر إن بزشكيان طالب خامنئي بإعادة النظر في استثمارات إيران الخارجية المتعلقة بدعم الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق واليمن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية، لأن هذه تثقل كاهل الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات الدولية. كما أشار بزشكيان في رسالته لخامنئي، بحسب التقرير، أن على إيران أن تسعى إلى المصالحة مع دول الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا)، ومع جيرانها، وعليها معالجة مسألة الأوضاع داخل إيران، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.