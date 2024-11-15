الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل 23 مسلحا بعضهم يحملون جنسيات أجنبية في سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن"قتل 23 عنصراً مسلحاً واعتقل 46 آخرين خلال عملية تمشيط نفذتها قواته في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد." بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن متحدث من الحرس الثوري، أن "7 مسلحين سلّموا أنفسهم لقوات الأمن، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص هم "عناصر عملياتية يحملون جنسيات أجنبية، ويتم توظيفهم من أجهزة تجسس أجنبية لتنفيذ عمليات مختلفة».