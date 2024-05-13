تقرير: هكذا حاول محمد رضا زاهدي التهرب من اغتيال إسرائيلي

أفاد موقع "ايران انترناشيونال" بالتعاون مع مدونة الاستخبارات "انتل تايمز" اليوم أن محمد رضا زاهدي القيادي في الحرس الثوري الذي قتل في هجوم القنصلية الإيرانية بدمشق بداية شهر نيسان/أبريل، وصل إلى دمشق من طهران بنفس اليوم حتى لا يتحول إلى هدف إسرائيلي.

ووفقا لأربعة مصادر عسكرية واستخباراتية زاهدي خرج إلى رحلة سرية من مطار مهر آباد الدولي في طهران الساعة الخامسة فجرا من نفس اليوم، وهبط في قاعدة سلاح الجو السوري باللاذقية والمحمية بدفاعات جوية روسية من طراز اس-300 وانطلق من هناك الى دمشق. ووفقا للمسؤولين الاستخباراتيين هبط زاهدي في قاعدة "المزة" التي تبعد دقائق معدودة عن مبنى القنصلية.

وذكر لاحقا أنه مساء اليوم الذي سبق اليوم الذي وقع فيه الاغتيال تواجد زاهدي في مسقط رأسه وسط إيران، وهناك قال له صديقه أنه يخشى على سلامته. ضحك زاهدي وقال له إنه سيواصل طريقه الى سوريا غداة اليوم التالي، كما قام بالفعل بالنهاية.

وقبل نحو أسبوعين نشر في ايران انترنشيونال أن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني اغتيل في بلاده، ووفقا للتقرير، المسؤول خطط تنفيذ هجوم ضد "أهداف إسرائيلية ويهودية على الأراضي الألمانية".