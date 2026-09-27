كشفت القناة الإسرائيلية N12، مساء السبت، أن مايكل آيزنبرغ، الممثل الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشؤون غزة، التقى في نيويورك ممثل أمير قطر، الوزير علي الثوادي، وذلك قبل يوم واحد من الهجوم الذي شنّه نتنياهو على قطر خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، عُقد اللقاء يوم الأربعاء، أي قبل 24 ساعة تقريبًا من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، وتركز البحث خلاله على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، إلى جانب الخطوات الإنسانية التي التزمت إسرائيل بتنفيذها في القطاع.

واستمر الاجتماع نحو نصف ساعة، وناقش خلاله آيزنبرغ والثوادي تطورات الوضع في غزة وآليات تنفيذ البنود المرتبطة بالخطة الأميركية،وجاء اللقاء بعد اجتماع لـ"مجلس السلام" خُصص لمناقشة خطة لإعادة الإعمار الأولي في قطاع غزة.

ممثل أمير قطر شارك في اتصال سابق لنتنياهو

ويشغل علي الثوادي منصب ممثل أمير قطر، وسبق أن شارك في اتصال الاعتذار الذي أجراه نتنياهو مع رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض قبل عام، وفق التقرير الإسرائيلي.

ويأتي الكشف عن اللقاء في ظل تباين واضح بين الاتصالات المتعلقة بملف غزة وبين التصريحات العلنية الإسرائيلية تجاه قطر.

ماذا قال نتنياهو عن قطر؟

في اليوم التالي للقاء نيويورك، هاجم نتنياهو قطر بشدة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتهمها بتمويل ما وصفه بـ"صناعة أكاذيب" ضد إسرائيل بمليارات الدولارات.

كما اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي الدوحة باستضافة عناصر من حركة حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وقال إن إسرائيل تواجه، إلى جانب الجبهات العسكرية، ما وصفه بـ"جبهة ثامنة" تتمثل في المعركة على الحقيقة داخل وسائل الإعلام العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال نتنياهو إن عددًا من الدول الأجنبية أنفق مبالغ كبيرة لنشر ما وصفه بـ"الأكاذيب"، وخصّ قطر بالاتهام، مشيرًا إلى استثماراتها السابقة في جامعات أميركية ووسائل إعلام، بينها قناة "الجزيرة".