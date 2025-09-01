وسط هتافات "الموت لإسرائيل": تشييع رئيس وزراء الحوثيين في صنعاء

قد يعجبك أيضًا -

أقيمت اليوم (الإثنين) مراسم جنازة رئيس الوزراء الحوثي أحمد الرهوي وتسعة وزراء آخرين تم اغتيالهم في الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي. امتلأت ساحة السبعين في صنعاء بالناس الذين حضروا للمشاركة - ورددوا هتافات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا".

المقتولون في الهجوم الذي استهدف اجتماع الحكومة الحوثية، حسب التقرير هم: وزير الخارجية جمال عامر؛ وزير الإعلام هاشم شرف الدين؛ وزير الشباب والرياضة محمد المولد؛ وزير الكهرباء والطاقة والمياه علي سيف محمد حسن؛ وزير العدل وحقوق الإنسان مجاهد أحمد عبدالله علي؛ نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية محمد المدني؛ وزير الزراعة رضوان علي الربيعي؛ وزير الثقافة علي قاسم اليافعي؛ وزير الشؤون الاجتماعية سمير بجعالة، ووزير التجارة والصناعة معين المحاقري.

https://x.com/i/web/status/1962412917598331082 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/1962412917598331082 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

محمد مفتاح، الذي عُيّن في منصب رئيس الوزراء في التنظيم بعد اغتيال الرهوي، قال في مراسم الجنازة: "أقدم تعازيّي للزعيم (زعيم الحوثيين، عبد الملك بدر الدين الحوثي)، ولعائلات القتلى ولشعبنا على فقدان الوزراء. ما يمكنني أن أعدكم به هو أن الوزراء بذلوا جهداً نوعياً خلال عام كامل لا يمكن تلخيصه ولا حتى خلال عدة سنوات. الوزراء بذلوا جهوداً كبيرة لإعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة بأدق المستويات."

أعلن الحوثيون رسميًا يوم السبت أن الرهوي وعددًا من الوزراء الآخرين تم تصفيتهم في الغارة الإسرائيلية على صنعاء يوم الخميس. كما أُصيب عدد من الوزراء الآخرين بجروح متوسطة وخطيرة. وشددوا على أن "الحكومة ستواصل أداء مهامها". وأفادت رئاسة الجماعة في بيان أن "في خضم المعركة المفتوحة مع العدو الإسرائيلي، نزف لشعبنا وأمتنا كوكبة جديدة من كبار الشهداء من صفوف القيادة الوطنية: نعلن عن استشهاد أحمد غالب الرهوي، رئيس حكومة الإنقاذ، مع عدد من زملائه الوزراء يوم الخميس الماضي".