تقرير: مقتل 17 شخصا في الغارات بالمزة وقدسيا في دمشق والجيش الإسرائيلي يقر باستهداف عناصر ومقرات لحركة الجهاد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قتلى الغارات الإسرائيلية التي حي المزة في العاصمة السورية دمشق وقدسيا في ريف دمشق ارتفع الى 17 قتيلا، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الضربات الجوية وقال إنها استهدفت مقرات وعناصر للجهاد الإسلامي.

