تقرير: مقتل 17 شخصا في الغارات بالمزة وقدسيا في دمشق والجيش الإسرائيلي يقر باستهداف عناصر ومقرات لحركة الجهاد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قتلى الغارات الإسرائيلية التي حي المزة في العاصمة السورية دمشق وقدسيا في ريف دمشق ارتفع الى 17 قتيلا، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الضربات الجوية وقال إنها استهدفت مقرات وعناصر للجهاد الإسلامي.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 7 في الغارة التي إستهدفت شقة سكنية في حي المزة غربي دمشق، ولم تحدد هوياتهم بعد، ونقلت مصادر سورية بأن "غارات إسرائيلية استهدفت مبنيين سكنيين في منطقة المزة وقدسيا أسفرت عن قتلى وجرحى.

ووفقا للمرصد السوري فإن "الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة ضمن مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق بحي المزة في دمشق" وفي المقابل تحدث المرصد عن غارة إسرائيلية أخرى على منطقة قدسيا في ريف دمشق، تزامنا مع هجوم المزة، والتي طالت بناء سكنيا قرب "مسجد الصحابة" حيث أسفرت الغارة عن مقتل عشرة أشخاص.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي هاجم مبانٍ عسكرية ومقرات لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا. وبحسب بيان الجيش فإن هذا الهجوم تسبب بأضرارٍ كبيرة بمقر التنظيم وعناصره. وذكر الجيش الإسرائيلي أن حركة الجهاد الإسلامي تساعد حزب الله بهدف الإضرار بإسرائيل، بتوجيه إيراني