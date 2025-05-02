الحكم على أردني بالسجن ست سنوات في الولايات المتحدة بتهمة شن هجمات ضد إسرائيل

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مواطنا أردنيا يعيش في أورلاندو بولاية فلوريدا حُكم عليه بالسجن ست سنوات في سجن فيدرالي أميركي بتهمة تهديد ومهاجمة شركات بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأفادت الوزارة أن هاشم تم اعتقاله في 11 يوليو/ تموز المنصرم على خلفية تهديده باستخدام المتفجرات لتدمير منشأة كبيرة للطاقة وعدد من الشركات الأخرى المحلية، مشيرة إلى أنه كان يعمد في جنح الليل، وهو يضع قناعًا، إلى تحطيم الأبواب الزجاجية الأمامية للشركات ويترك ورائه رسائل تحذيرية وذلك في شهر يونيو/ حزيران.

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي أن هاشم “هاجم منشأة للطاقة وهدد شركات محلية، مما تسبب في أضرار تزيد عن 700 ألف دولار”.

وأشارت وزارة العدل إلى أنه في حالة إدانته، تنتظره عقوبة سجن أقصاها 10 سنوات، وعقوبة سجن أقصاها 20 عامًا لجريمة تخريب منشأة للطاقة.

ووصف هاشم يونس هاشم حنيحن (44 عامًا) الادعاء بأنه "مواطن أردني يقيم بشكل غير قانوني في أورلاندو"، اقتحم منشأة للطاقة الشمسية في ويدجفيلد بولاية فلوريدا في يونيو/حزيران من عام 2024. تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها 450 ألف دولار، كما حطم أبوابًا وهدد شركات أخرى.

ووجه الإدعاء إلأى هاشم يونس هاشم حنيحن التهم في أغسطس/آب من العام المنصرم، وأقر بالذنب في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، حيث "استهدف وهاجم شركات في منطقة أورلاندو بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل"، وفقًا لوثائق المحكمة. "كان هنيهين يرتدي قناعًا، تحت جنح الظلام، ويكسر الأبواب الزجاجية للشركات ويترك خلفه "رسائل تحذيرية"."

وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى زيادة التهديدات في الولايات المتحدة ضد اليهود والمسلمين والعرب والفلسطينيين والإسرائيليين منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.