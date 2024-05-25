الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في مقطع فيديو لجندي احتياط يدعو للتمرد

قرر الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق عاجل في أعقاب نشر مقطع فيديو يظهر فيه جندي احتياط ملثم يدعو للتمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت، معبرًا عن ولائه لرئيس الوزراء. الفيديو أثار جدلاً واسعًا ووجه رئيس الأركان، اللواء هرتسي هاليفي، بإجراء محادثات قيادية فورية في جميع الوحدات العسكرية.

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "السلوك الموثق في الفيديو يمثل انتهاكًا خطيرًا لأوامر وقيم الجيش الإسرائيلي، ويشكل شبهة ارتكاب جرائم جنائية". ويظهر في الفيديو جندي الاحتياط وهو يقول: "نحن الاحتياط لا ننوي تسليم مفاتيح أي سلطة فلسطينية. لا ننوي تسليم مفاتيح غزة لأي كيان من حماس أو فتح أو أي كيان عربي آخر. يا رئيس الوزراء، جنود الاحتياط خلفك".

كما أشار الجندي إلى وزير الدفاع قائلاً: "استقيل - لا يمكنك الفوز بالحرب وأمرنا. إذا لم نحقق النصر، سيبقى 100 ألف جندي احتياطي على السياج". ودعا سكان إسرائيل للوصول إلى غزة والاعتماد على قوات الاحتياط.

شارك الفيديو يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على حسابه في تطبيق تيليغرام، مما زاد من انتشار الفيديو وأثار مزيدًا من الجدل. وتطرق الجندي في الفيديو إلى رئيس الوزراء، مؤكدًا على الولاء له وانتقاده الشديد لوزير الدفاع.

التحقيقات والتعامل الداخلي مع الأحداث الأخلاقية

في الأشهر الأولى من الحرب، تجنب الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيقات في حوادث أخلاقية مشابهة، مفضلاً التعامل الداخلي في وحداته لتجنب الانتقادات والضغوط من اليمين والاحتجاجات داخل الجيش. ومع ذلك، قرر الجيش فتح تحقيق في هذا الفيديو لخطورة محتواه وتأثيره المحتمل على الروح المعنوية والوحدة داخل الجيش.

التحقيق في استخدام الهواتف المحمولة وتوزيع مقاطع الفيديو

لا تزال الفرقة 162 تحقق في كيفية قيام المقاتلين بإدخال الهواتف المحمولة إلى قطاع غزة وتسجيل أحداث تتعلق بدهس المنشآت المدنية بالدبابات. تم توزيع مقاطع الفيديو بشكل منظم على نشطاء اليمين، مما أدى إلى بثها على الفور داخل المعبر، مما زاد من تعقيد الأمور وضرورة التحقيق فيها بشكل جدي.