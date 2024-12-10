"أجواء غضب": تبادل الاتهامات في إيران بعد سقوط بشار الأسد

مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني تبادلوا التهم بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وفقدان طهران نفوذها في المنطقة، كما أوردت الليلة الماضية (الاثنين) صحيفة "تلغراف" البريطانية. وقال مصدر للصحيفة إن "الأجواء قريبة من حالة الاصطدام ببعضهم البعض".

وأضاف المصدر: "إنهم غاضبون، وكأنهم يخبطون على الجدران ويصرخون على بعضهم البعض ويركلون صناديق القمامة. ويلقون اللوم على بعضهم البعض، ولا أحد يتحمل المسؤولية". وقال المصدر أيضاً: "لم يتخيل أحد أن الأسد سيسقط، لأن التركيز لمدة عشر سنوات كان فقط على إبقائه في السلطة. وليس لأننا كنا نحبه، بل لأننا أردنا الحفاظ على القرب من إسرائيل وحزب الله".

ونذكر أنه بالأمس تم اختيار محمد البشير، لتشكيل حكومة انتقالية جديدة ستدير البلاد في المستقبل القريب. ويتولى البشير حاليا منصب رئيس "حكومة الإنقاذ السورية" التي تدير مدينة إدلب خلال السنوات القليلة الماضية.