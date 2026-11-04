من الردع إلى الخيار النووي.. هل تتغير العقيدة الأميركية في مواجهة إيران؟

فتح تصاعد التوترات الإقليمية والتحليلات المتعلقة بالسياسة الأمريكية تجاه إيران باب النقاش الواسع حول طبيعة الأدوات المتاحة لواشنطن، وما إذا كانت الخيارات التقليدية قد استُنفدت لصالح سيناريوهات أكثر تصعيدًا، وسط انقسام تحليلي حاد بين الخبراء حول الأبعاد العسكرية والجيوسياسية لأي خطوة مستقبلية.

وفي برنامج المناظرة اليومية عبر قناة i24NEWS، تطرق النقاش بين — الدكتور محمود الأفندي والمحلل السياسي حازم الغبرا — إلى تقييم طبيعة المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وجدوى الحديث عن استخدام الأسلحة غير التقليدية، ومدى مصداقية المصادر الإعلامية التي تروج لهذه الطروحات.

تقييم الاستراتيجية الأمريكية والمصالح العليا

المقاربة الأولى: أشارت القراءات التحليلية إلى أن السياسة الأمريكية ترتكز بشكل أساسي على حماية مصالحها ومؤسساتها ونفوذها العابر للحدود، وسط تقديرات بأن المخاطر المحيطة بالوجود الأمريكي في المنطقة قد تدفع باتجاه خيارات صدامية حاسمة.

الرد المقابل: في المقابل، قلّل الطرح الآخر من دقة هذه الفرضيات، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصادر إعلامية تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين الرقميين — مثل الإشارة إلى شخصيات مثل تاكر كارلسون — قد لا يعكس بدقة العقيدة الاستراتيجية الرسمية في واشنطن التي تبنى على أسس ومؤسسات دقيقة ومدروسة.

الجدل حول "العقيدة النووية" وطبيعة الردع

نقاش العقيدة العسكرية: شهد الاستوديو سجالاً حادًا حول مفهوم "العقيدة النووية"؛ إذ دافع أحد الضيوف عن وجود أسس رادعة تنظم استخدام الترسانة الاستراتيجية، بينما اعتبر الطرف الآخر أن إيران، في ظل تراجع قدراتها العسكرية وتحيد أذرعها وبحريتها ولجوئها لأساليب الحرب غير المتكافئة، لا تمثل تهديدًا يتطلب استخدام أسلحة نووية.

مخاطر الخيار النووي: حذر التحليل المعارض لأي خيار نووي من التداعيات الكارثية لمثل هكذا خطوة، مبينًا أنها قد تمنح النظام الإيراني "مظلومية تاريخية" طويلة الأمد، فضلًا عن إرساء سوابق خطيرة تتيح لدول أخرى كالصين وروسيا استخدام الأسلحة النووية في صراعاتها الإقليمية.