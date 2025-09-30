استجواب مستشار بن غفير بشبهة مساعدة قاتل عائلة الدوابشة

نشر أول: حنمئيل دورفمان مشتبه بأنه طلب من مفوض مصلحة السجون الجنرال كوبي يعقوبي مساعدة عميرام بن أوليئيل، قاتل عائلة دوابشة. في الشرطة الإسرائيلية يقدّرون أن طلب دورفمان قد يكون غير قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق مع دورفمان أيضًا بشبهة أنه طلب من قائد منطقة "يهودا والسامرة" موشيه بينتشي، عدم مصادرة سلاح مستوطن أطلق النار على فلسطيني. وسأل محققو قسم التحقيق مع الشرطة دورفمان ما إذا كان قد تلقى تعليمات بهذا الشأن من الوزير إيتمار بن غفير.

كما أفيد أن وحدة تحقيقات تطبيقات التواصل (قسم التحقيقات في رسائل تطبقات التواصل) تمكنت من استرجاع رسائل واتساب حُذفت من هاتف دورفمان، ويبدو أنها تعتبر دليلاً مركزياً في التحقيق.