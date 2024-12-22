خبير بمجال الصواريخ يوضح كيف اخترق صاروخ حوثي الأنظمة الإسرائيلية الأكثر تطورا

زعم الحوثيون، اليوم (السبت)، أن الصاروخ الذي أطلقوه باتجاه مدينة يافا ليلاً هو صاروخ "فلسطين 2" تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأشار طال عنبار، الخبير في شؤون الصواريخ، والباحث في منظمة MDAA الأمريكية المعنية بإنشاء نظام الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة وحلفائها حول العالم، إلى أحداث الجمعة وأوضح خلال مداخلة في قناتنا العبرية: "إن أنظمة الدفاع الإسرائيلية ضد الصواريخ الباليستية هي الأكثر تقدماً في العالم، إلا أنه في بعض الأحيان تقع حوادث لصواريخ تتمكن من اختراق الطبقات، وهذا أمر يتم التحقيق فيه بشكل متعمق".

وأضاف: "نحن نتعلم ونتحسن من كل اعتراض - وكذلك يفعل الجانب الآخر، وهي حقيقة أنه من المستحيل مقارنة الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان بالهجوم الذي وقع في أكتوبر/تشرين ثاني".

وأوضح عن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي يزعم الحوثيون أنهم أرسلوها إلى إسرائيل: "هي صواريخ تسير بسرعات تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف، وتتمتع بقدرات مناورة قد تجعل من الصعب اعتراضها في بعض الأحيان. كل صواريخ الحوثيين جاءت من إيران، والتي كشفت بالفعل عن مثل هذا الصاروخ قبل نحو عام".