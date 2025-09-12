(بي بي سي) تتوصل إلى نتيجة مفادها: "وصف حماس بالمنظمة الإرهابية أمر غير لائق"

قد يعجبك أيضًا -

أفادت صحيفة "جويش كرونيكل"، اليوم الجمعة، أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" زعمت أنه "من الخطأ أن يشير أحد مذيعي القناة إلى حماس على أنها منظمة إرهابية" خلال بث مباشر. وجاء هذا الاستنتاج بعد شكوى تقدم بها أحد مشاهدي القناة إلى الهيئة.

وأضافت: "لأسباب تتعلق بالدقة والموضوعية، تنص إرشادات بي بي سي التحريرية على أنه لا ينبغي استخدام مصطلح ’إرهابي’ إلا مع الإسناد، أي عند الاقتباس أو الاستشهاد باستخدامه من قبل آخرين"، وتابعت "وقد تقرر أن استخدام التعبير محل الشكوى يُشكل خرقًا لمعايير بي بي سي التحريرية".

ووصف مذيع في "بي بي سي نيوز" حماس بأنها "جماعة إرهابية" خلال بث مباشر في يونيو/حزيران المنصرم، دون أن ينسب هذا الوصف إلى منظمة أو هيئة خارجية، مثل الحكومة البريطانية - التي تُعرّفها على هذا النحو.