إسرائيل وضعت الأساس لتشكيل علاقات مع سوريا عبر الإمارات في اجتماع أبريل

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التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بمسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار في الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، تمهيدًا للمحادثات الجارية حول السلام والتطبيع، وفقًا لمصدر سوري مطلع على الأمر لقناة i24NEWS.

حضر الاجتماع، الذي عُقد في 13 أبريل/نيسان في أبوظبي، مسؤولون كبار من الموساد الإسرائيلي، ومجلس الأمن القومي، واستخبارات الجيش الإسرائيلي، بوساطة إماراتية.

أسس هذا اللقاء لمرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل وسوريا، وفتح الباب أمام مزيد من الاتصالات المباشرة بين إسرائيل وسوريا.

ووفقًا للمصدر السوري، تشمل هذه الاتصالات اتصالات هاتفية منتظمة بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين، وتنسيقًا أمنيًا متبادلًا، وتبادلًا لوجهات النظر حول الوضع في جنوب سوريا.

مع استمرار المفاوضات حول اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا خلف الكواليس، من المتوقع أن تُبنى العلاقات بين إسرائيل وسوريا تدريجيًا، مما يُمهد الطريق لاتفاقية سلام محتملة بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لما أوردته قناة i24NEWS في البداية.

ستكون العملية تدريجية، وتتضمن عدة مراحل، وفقًا لمصدر سوري مطلع.

ستتضمن المرحلة الأولى توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية، تتضمن تجديد الاعتراف المتبادل باتفاقية الهدنة لعام 1974.

ستشهد المرحلة الثانية انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جميع مناطق جنوب سوريا التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الأسد، يليه مفاوضات حول مستقبل مرتفعات الجولان. وصرح المصدر السوري بأنه من المتوقع أن يُبدي الجانب السوري مرونة في مسألة مرتفعات الجولان.

وأضاف المصدر: "لن يتحقق السلام دون تنازلات من جميع الأطراف للوصول إلى صيغة مقبولة". الرئيس الشرع منفتحٌ جدًا على السلام مع إسرائيل، ويرغب بصدقٍ في التوصل إلى اتفاق سلام، كما عبّر عن ذلك في لقائه بالرئيس الأمريكي ترامب والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك.

وأوضح المصدر السوري أن خطوةً أخرى على طريق السلام تتمثل في اعتراف إسرائيل بسيادة سوريا ووحدتها، ووقف التهديدات الإسرائيلية للحكومة السورية الجديدة، ووقف جميع الهجمات على الأراضي السورية.

وسيشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وعلاقات دمشق مع الأقليات العرقية في البلاد، بما في ذلك الدروز والعلويين والأكراد.