زعيم طائفة الموحدين في سوريا:"اللقاء مع الشرع كان إيجابيا.. متفقون على وحدة سوريا"

تحدث زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري خلال مقابلة الليلة الماضية مع قناة العربي القطرية، عن لقاء وفد الموحدين مع أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) واصفا اللقاء بأنه "إيجابي"، كما تحدث خلال اللقاء عن تصوراته لبناء "الدولة المستقبلية" التي تستند على وحدة الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته المتنوعة.

وقال الهاجري "قبل أيام أرسلنا وفداً للقاء أحمد الشرع (الجولاني سابقا)، وكان اللقاء جيداً وإيجابياً للغاية، فيما يتعلق ببدء العمل. كان التوافق في المقام الأول يتعلق بوحدة سوريا، شعباً ودولة. كما تحدثنا عن التعاون والحرية الطائفية والحرية الدينية وإقامة دولة لجميع السوريين".

كما أوضح الشيخ حكمت: "قوتنا في وحدتنا. لا نتخلى عن وحدة سوريا. أما فيما يتعلق بالانتهاكات على المستوى الدولي والوضع الإقليمي.. فنحن ندعم العدالة ويجب الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية (في إشارة إلى الوجود الإسرائيلي في المناطق في جنوب سوريا )".