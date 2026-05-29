إيران: مقتل ناشطين كرديين اثنين في عملية نفذها الحرس الثوري

قُتل ناشطان كرديان مطلوبان للسلطات الإيرانية، أمس الخميس، في غرب إيران خلال عملية نفذها الحرس الثوري، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان. وأكدت السلطات الإيرانية نبأ الوفاة، لكنها نفت روايات هذه المنظمات غير الحكومية.

وبحسب منظمة "هينغاو" النرويجية، فإن الأخوين ميثم فيسي ومجتبى فيسي، من أتباع الديانة اليرسانية، كانا يعيشان متخفيين منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت منطقة كرمانشاه في يناير/كانون الثاني المنصرم.وأكد المنظمة على أن "قوات الحرس الثوري حاصرت مخبأهما في قضاء دلاهو قبل أن تفتح النار دون سابق إنذار".

كما أفادت شبكة حقوق الإنسان الكردية، ومقرها فرنسا، أن الرجلين كانا مختبئين خوفًا من الاعتقال. إلا أن السلطات الإيرانية تقدم رواية مختلفة تمامًا للأحداث. إذ وصفت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الأخوين بأنهما "من المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب التي اندلعت في يناير في منطقة كرمانشاه".

ووفقًا لهذا المصدر، استهدف الرجلان قوات الأمن بعد أن عثرت على مخبئهما. أفادت الوكالة بأن "قوات الأمن، التي كانت تعمل ضمن صلاحياتها القانونية ودفاعاً عن النفس، ردّت بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل إرهابيين مسلحين اثنين".