أثار مقطع فيديو يُظهر حفل زفاف ابنة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي والمستشار البارز للمرشد الإيراني، موجة واسعة من الجدل في إيران وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وانتقد مستخدمون ما وصفوه بـ"النفاق والازدواجية" في سلوك مسؤولي النظام، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعودة "شرطة الإرشاد" إلى الشوارع.

نُشر الفيديو مساء السبت 18 أكتوبر\تشرين الأول على منصة "إكس"، ولفت الأنظار بسبب مظاهر البذخ الواضحة في الحفل، الذي أقيم في فندق "إسبيناس بالاس" الفخم بالعاصمة طهران، وبسبب غياب الحجاب الإجباري عن عدد من الحاضرات. المشهد الذي ظهر فيه شمخاني وهو يمسك بيد ابنته ويدخلها قاعة الحفل، اعتُبر لدى كثيرين دليلاً على تناقض واضح بين خطاب قادة النظام المعادي لما يسمونه "الثقافة الغربية"، وبين أسلوب حياتهم الفاخر والمتأثر بها.

صحيفة آرمان ملي قدّرت تكلفة الحفل بنحو مليار وأربعمئة مليون تومان، مشيرة إلى أنه يتنافى مع دعوات شمخاني السابقة إلى "التقشف والحياة البسيطة".

كما أعاد انتشار الفيديو تسليط الضوء على قضايا الفساد المالي لعائلة شمخاني، إذ سبق أن فُرضت عقوبات أمريكية وأوروبية على نجله حسين شمخاني لدوره في تجارة النفط والأسلحة بين إيران وروسيا.

وسخِر مستخدمون من التناقض بين التشدد الرسمي في فرض الحجاب على المواطنات العاديات وإغلاق المقاهي والمطاعم بدعوى "عدم الالتزام بالحجاب"، وبين تسامح النظام مع مثل هذا الظهور في أوساط النخبة.

حتى الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالفارسية علّقت على الصور قائلة: "إذًا، شرطة الإرشاد والحجاب الإجباري موجودان فقط لعامة الناس؟"

ورغم محاولة بعض وسائل الإعلام المقرّبة من النظام التعتيم على الموضوع، ما زال الجدل حول الفيديو متصاعدًا، معتبرًا الحفل نموذجًا فاضحًا لـ"الترف المنفصل عن واقع الشعب" و"النفاق السياسي" داخل الدوائر العليا للنظام الإيراني.