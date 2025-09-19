الجندي الأمريكي الإسرائيلي المحرر عيدان ألكسندر يعلن عن عودته إلى الخدمة في الجيش الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

في أول خطاب علني له منذ إطلاق سراحه من أسر حماس، أعلن الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في تجمع لجمعية أصدقاء الجيش الإسرائيلي، أنه سيعود إلى الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي الشهر الوشيك، وقال "اسمي عيدان ألكسندر، عمري 21 عامًا، خدمتُ في الجيش الإسرائيلي، وأسرتني حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. في ذلك اليوم، قاتلتُ إلى جانب إخوتي ضد حماس، وبعد اختطافي، ناضلتُ كل يوم للبقاء على قيد الحياة في الأسر، وفي الأنفاق، وفي الظلام".

وتابع "احتجزتُ لمدة 584 يومًا. كانت تلك أصعب أيام حياتي - أيام كفاح وألم وفراق عن عائلتي. لكن الليلة، أقف هنا حرًا.

أود أن أشكر الرئيس ترامب والحكومة الأمريكية على تأمين إطلاق سراحي. لولا جهودهم، لما كنتُ هنا معكم الليلة. إلى عائلتي - والديّ، أختي، أخي - شكرًا لكم على عدم التخلي عني ولو للحظة". واضاف"أود أيضًا أن أُشيد بالجيش الإسرائيلي. الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي شرف حياتي. إلى الجنود الذين يواصلون الدفاع عن إسرائيل، وإلى عائلات الشهداء - أحمل تضحياتكم معي دائمًا".

وأفاد"يجب أن أقول هذا: بينما أنا حر، لا يزال كثيرون آخرون أسرى. كابوسهم مستمر. لا تزال العائلات تنتظر. لا يمكننا أن ننساها. لا يمكننا التوقف حتى يعودوا جميعًا إلى ديارهم".واضاف"أحلم باليوم الذي يتحرر فيه كل مختطف. عندما لا يواجه أي جندي، أو طفل، أو أب، ما واجهته. لا بد أن يأتي ذلك اليوم قريبًا".

وقال"نجتمع الليلة لدعم جيش الدفاع الإسرائيلي وإحياء ذكرى الشهداء. فلنرفع جميعًا أصواتنا من أجل أولئك الذين ما زالوا ينتظرون في الأنفاق، ينتظرون الحرية. ولنعدكم بأننا لن نتوقف حتى يعودوا. وقبل أن أختم، أود أن أشارككم هذا: الشهر القادم، إن شاء الله، سأعود إلى إسرائيل وأرتدي زي جيش الدفاع الإسرائيلي مرة أخرى، وسأخدم بفخر إلى جانب إخوتي.قصتي لا تنتهي بالنجاة - بل تستمر في الخدمة".