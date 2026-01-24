الولايات المتحدة: مسرح في كاليفورنيا يلغي عرضا كوميديا للإسرائيلي غاي هوخمان

ألغى مسرح في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، عرضًا كان مقررًا للكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان، وذلك عقب حملة ضغط شنّها نشطاء مناهضون للصهيونية. وأوضح مسرح الفنون الجميلة في بيفرلي هيلز أنه اتخذ هذا القرار بعد تلقيه عدة شكاوى تتهم الكوميدي بدعم "جرائم تُرتكب ضد المدنيين الفلسطينيين".

وفي رسالة نُشرت على إنستغرام، أوضحت إدارة المسرح أنها "راجعت الاتهامات الموجهة ضد غاي هوخمان، لكنها لم تجد أي دليل يدعمها سوى ما ورد في منشورات المُدّعي الأول". وعلى الرغم من ذلك، ذكر المسرح أنه طلب من الكوميدي التحدث علنًا لنفي أي تورط أو دعم لما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والاغتصاب والتجويع والتعذيب الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون".

ووفقًا للبيان، رفض غاي هوخمان الامتثال. وكتبت الإدارة: "رفض طلبنا". وأضافت: "نتيجة لذلك، مُنع من تقديم عروضه في مسرحنا"، موضحةً أنها ليست منظمة سياسية ولا تُجري عادةً تحقيقات مع الفنانين حول آرائهم. وأضاف البيان: "مع ذلك، نودّ أن نؤكد بوضوح تام: نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية".

يأتي هذا الإلغاء بعد أيام قليلة من قرار مماثل اتخذه مسرح في نيويورك، حيث ألغى أيضاً عرضاً للفنان غاي هوشمان عقب احتجاجات وضغوط من نشطاء مناهضين لإسرائيل.

تُجسّد هذه القضية التوترات المتزايدة المحيطة بالفنانين الإسرائيليين في الولايات المتحدة منذ حرب غزة، فضلاً عن مناخ الاستقطاب الذي يُحيط بالفعاليات الثقافية المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.