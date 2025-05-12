د.مهند حافظ اوغلو "قريبا ستكون قواعد تركية في سوريا"

على خلفية الصراع في سوريا وزيارة الرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط، صرح المحلل التركي د.مهند حافظ اوغلو إن "هذا الصيف سيشهد وجود قواعد تركية في سوريا". لمشاهدة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وأضاف اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :"هذا الصيف سيكون ملتهب وخاص حيث سنشهد وجود قواعد عسكرية تركية في سوريا، وهذا سيغضب إسرائيل أكثر وأكثر" وقال إنه "لا توجد مخاوف على تركيا ولا على مستقبل المنطقة ما دام هناك تفاهمات تركية عربية ترسم هذه المنطقة".

وأضاف :"هناك شرقان أوسطان جديدان، متضادان ومتعاكسان، شرق أوسط جديد تريده إسرائيل وشرق أوسط تريده دول المنطقة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية وتركيا".

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