الهجوم قد يهز الأردن وسوريا: تفاصيل جديدة عن التحذير الأمريكي للعراق من التدخل في لبنان

على ضوء اللقاء بين المبعوث الأمريكي لسوريا ولبنان توم باراك ورئيس الحكومة العراقي في بداية الأسبوع، حيث حذّره من هجوم إسرائيلي على لبنان، مراسلنا باروخ يديد أفاد هذا المساء (الثلاثاء) في "النشرة المركزية" وجلب التفاصيل الكاملة. وبحسب مصادر عراقية، قال باراك في اللقاء إن "الهجوم الإسرائيلي قريب، وسيكون أوسع مما كان في السابق"، وأن الحديث يدور عن "عدة أيام أو أسابيع قليلة".

أشار باراك في الاجتماع المذكور أيضًا إلى أن "العراق يجب أن يمنع الجماعات المسلحة الموالية لإيران من العمل ردًا على الهجوم. فهي قد تشعل سوريا وتؤدي إلى دمار واسع في لبنان". وأضاف: "الرد الإسرائيلي على العراق، إذا قامت الجماعات الموالية لإيران بالعمل، سيهز أيضًا الأردن وسوريا".

وفقًا للتحذير الذي أطلقه الأمريكيون على ما يبدو، هناك تخوّف أمريكي من تسليح إيراني يُنقل إلى الجماعات المسلحة في العراق. بالإضافة إلى ذلك، أعربوا عن قلقهم من حدوث اضطرابات في العراق، سوريا والأردن مما قد يشتعل. وأشاروا "الهجوم الإسرائيلي لن يكون جويًا فقط".