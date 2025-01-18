مصر: "الاتفاق على عبور 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية منها 50 شاحنة وقود إلى غزة يوميا"

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إنه تم "الاتفاق على عبور 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يومياً منها 50 شاحنة وقود"، مؤكداً استمرار بلاده في "إغاثة القطاع بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وأكد عبد العاطي على "ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً وأن ينفذ كل طرف التزاماته في كل من مراحل الاتفاق" وتابع "نأمل في وصول 300 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة لأنها منطقة منكوبة".