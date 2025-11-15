مؤتمر الأطراف الثلاثين بالبرازيل: بعض المشاركين لوحوا بعلم فلسطيني ضخم ولافتات "فلسطين حرة"

احتشد آلاف الأشخاص في مسيرة بشوارع بيليم، البرازيل، اليوم السبت، تضمّ 1,4 مليون نسمة في الأمازون، وتمتدّ على حوالى 4,5 كيلومترات لتتوقّف قرب موقع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنسخته الثلاثين (كوب 30)، مطالبين بإحراز تقدم ملموس من المفاوضين المجتمعين في مؤتمر الأطراف الثلاثين. تحت شمس حارقة، أضفى حشد من نشطاء المناخ والمنظمات الاجتماعية وعدد كبير من ممثلي السكان الأصليين على المسيرة أجواءً احتفاليةً وتحديًا.

أُطلق على هذه المسيرة اسم "مسيرة الشعوب الكبرى"، وهي أول مظاهرة كبرى تُنظم على هامش مؤتمر الأطراف منذ مؤتمر غلاسكو عام 2021، مع تنظيم نسخ لاحقة في بلدان قُيّدت فيها الاحتجاجات العامة. رفع المتظاهرون بالونات عملاقة تُمثل كوكب الأرض، ولافتات تدعو إلى حماية الأمازون، وعلمًا برازيليًا مُعدّلًا يحمل شعار "أمازونيا بروتيجيدا" (الأمازون المحمية).

كما لوّح بعض المشاركين بعلم فلسطيني ضخم ولافتات "فلسطين حرة"، مُسلّطين الضوء على التقاء النضال من أجل العدالة المناخية والمطالب السياسية الدولية. "نشهد اليوم مجزرة: تُدمر غابتنا"، هذا ما حذّر به بينيديتو هوني كوين، أحد أفراد شعب هوني كوين الأصلي من غرب البرازيل. "نريد أن يُسمع صوتنا، صوت الأمازون، ونطالب بتحقيق نتائج". في وقت سابق من هذا الأسبوع، عطّلت فعاليتان قادتهما مجتمعات السكان الأصليين المفاوضات. يطالب المنظمون بتعويضات عن الأضرار التي سببتها الحكومات والشركات، لا سيما للفئات الأكثر ضعفًا. يرى تايرون سكوت، الناشط البريطاني في حركة "الحرب على الفقر"، أن المسيرة تُمثّل "نفحة منعشة" في وجه "عقم" المناقشات الرسمية: "إنها حركة شعبية، طاقة يجب أن يستمع إليها المفاوضون".

يشهد "COP30" مسيرة عالمية من أجل المناخ الأحد، مع انتهاء نصف أعمال أول مؤتمر للمناخ تنظمه الأمم المتحدة في الأمازون، والذي شهد نقاشات حول مسائل مصيرية وأجواء مشحونة، وعزم المضيفة البرازيل على مواجهة الصعوبات.

ومن جهتها قالت ليلان ريس من فرع "جرينبيس" في البرازيل إن المسيرة يراد منها أن تشكّل "تذكيرا قويّا بأن الحلول المناخية لن تكون مشروعة إلا إذا ما أُعدّت بناء على (حاجات) الأشخاص والمجتمعات الذين يكابدون في صميمهم الانهيار المناخي". ومن بين مطالب المتظاهرين، "تعويض" الأضرار التي ألحقتها الشركات والحكومات بالمجتمعات المهمّشة وتلك التقليدية على وجه الخصوص.