مصادر سورية: الشرع يتسلم رسالة تهديد من إسرائيل، ولقاء سري بين شخصيات سورية وإسرائيلية

كشفت مصادر سياسية سورية عن تسلم القيادة السورية رسالة تهديد وجهتها إسرائيل إلى سوريا عبر وسيط أذري، حملت التهديدات على خلفية ما وصفته إسرائيل بدعم سوريا لعناصر مسلحة في المناطق ذات الغالبية الدرزية.

ومن جانب آخر تحدثت مصادر إعلامية سورية عن اجتماع سري عقد بين رجال أعمال سوريين وشخصيات إسرائيلية في أحد العواصم الأوروبية.

وأوضح الصحافي من الجولان عطا فرحات أن لقاءات سرية عقدت في أحد العواصم الأوروبية جمعت بين : "رجال أعمال سوريين ومثقفين سوريين مع شخصيات سياسية سورية والذين أظهروا وجهة نظر سوريا والشرع تجاه إسرائيل"

وتابع فرحات "يبدو أن الشرع يحاول في كل السبل والطرق إيصال رسائل طمأنة الى القيادة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو أنه يريد السلام مع إسرائيل وإنه لا يريد أن يكون عدوا لإسرائيل، وإنه الجار الجيد رغم وجود أراضٍ احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام ".