ربط رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة بين التحديات الأمنية لإسرائيل وبين الوضع في فرنسا في مقابلة أجراها هذا المساء (الثلاثاء) مع قناة i24NEWS بالفرنسية. عند سؤاله عن العنف والشغب الذي يقوم به المهاجرون في فرنسا، انتقد نتنياهو قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبر أن السلطات هناك لم تدرك حجم التهديد في الوقت المناسب.

قال نتنياهو "تواصل معي إيمانويل ماكرون بعد السابع من أكتوبر وقال لي: 'يجب إيجاد حل دبلوماسي'". وأضاف أنه أجاب ماكرون: "إذا لم نقضِ عليهم هنا، فستحصلون عليهم في باريس". "وهذا بالضبط ما يحدث".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي إنه يشعر بالحزن إزاء الوضع في فرنسا، وذكر بشكل خاص باريس، المدينة التي يعرفها هو وزوجته جيدًا حسب قوله. "السلطات في فرنسا لم تستعد في وقت مبكر بما فيه الكفاية و'استسلمت ببساطة' أمام غزو الإسلام المتشدد". وعندما طُلب منه تقديم نصيحة للسلطات في فرنسا، وجه نتنياهو تحذيرًا أوسع إلى المجتمعات الغربية في ظل تصاعد الإسلام في أوروبا: "سواء كنتم مسيحيين أو مسلمين، سيفترسونكم. سيفترسون فرنسا، سيفترسون أوروبا".

أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل هي لاعب رئيسي في المواجهة مع هذا التهديد، وأعلن أن للعالم الغربي حليفة واحدة فقط مستعدة للقتال: إسرائيل. كما تطرق إلى تطور العلاقات مع عدد من الدول العربية، والتي وصفها بأنها حريصة على حماية نفسها من الطموحات النووية لإيران وعدوانيتها.

في الجزء الثاني من المقابلة الذي تناول إيران، قال رئيس الوزراء إنه يجب الاستمرار في العملية العسكرية التي بدأت ضد النظام في طهران. دافع رئيس الحكومة الإسرائيلي عن موقف صارم وحذر من التراجع، والذي بحسبه سيبقي التهديد الإيراني قائماً. وذكر الشراكة التاريخية مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وقارن الهدف المنشود بالنضال الذي خاضه فرانكلين د. روزفلت وونستون تشرشل ضد النظام النازي. وتحدث نتنياهو بالتالي عن الحاجة إلى القضاء على ما وصفه بـ"النظام النازي الجديد".