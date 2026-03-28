قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس بأن "الولايات المتحدة ستواصل حملتها العسكرية في إيران لفترة أطول لضمان تحييد قدرات النظام الإيراني بشكل دائم". وأوضح في حديثه عبر بودكاست أن "الهدف هو منع طهران من تشكيل تهديد لفترة طويلة جدًا".

ووفقًا لفانس، فقد "حققت واشنطن بالفعل الغالبية العظمى من أهدافها العسكرية"، بل وأشار إلى أن البعض قد يعتبر هذه الأهداف محققة بالفعل. ومع ذلك، شدد على ضرورة إطالة أمد العمليات لمنع عودة سريعة للقدرات الإيرانية. وقال: "سيواصل الرئيس العمليات لفترة أطول للتأكد من أننا لن نضطر إلى البدء من جديد". وأشار صراحةً إلى أن "الرغبة في تحييد إيران على المدى البعيد، متهمًا إياها بمواصلة مساعيها للحصول على أسلحة نووية وتشكيل تهديد مستمر للمصالح الأمريكية. يُشكل هذا التصريح اعترافًا ضمنيًا بأن المكاسب العسكرية المحققة حتى الآن ليست نهائية.

وعندما سُئل جيه. دي. فانس عن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع، قلل من شأن تأثيره، واصفًا إياه بأنه "رد فعل مؤقت" على حرب وصفها بأنها قصيرة الأمد. وأكد قائلًا: "لا نسعى للبقاء في إيران على المدى الطويل"، مشيرًا إلى انسحاب مستقبلي بمجرد تحقيق الأهداف الأمنية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق توازن بين الضغط العسكري والحد من التزاماتها طويلة الأمد.