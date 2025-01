السلطات السورية تعلن إحباط محاولة لتنظيم داعش لتفجير مقام السيدة زينب في دمشق

أحبطت قوات الأمن السورية اليوم السبت محاولة للتنظيم المتطرف داعش بتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينت في محيط العاصمة السورية دمشق، وجاء في إعلان جهاز الاستخبارات العامة أن الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم داعش وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق تمكنت من إحباط هذه المحاولة.وذكر البيان أن السلطات اعتقلت "المتورطين في العمل الإجرامي".

https://x.com/i/web/status/1878021979627810901