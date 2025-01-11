السلطات السورية تعلن إحباط محاولة لتنظيم داعش لتفجير مقام السيدة زينب في دمشق

أحبطت قوات الأمن السورية اليوم السبت محاولة للتنظيم المتطرف داعش بتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينت في محيط العاصمة السورية دمشق، وجاء في إعلان جهاز الاستخبارات العامة أن الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم داعش وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق تمكنت من إحباط هذه المحاولة.وذكر البيان أن السلطات اعتقلت "المتورطين في العمل الإجرامي".

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في حين أفادت صحيفة "العربي الجديد" "أن الجهات الأمنية كثّفت من انتشارها في المنطقة، عقب إحباط عملية التفجير، وذلك بهدف ضبط الوضع الأمني في محيط المقام". في حين ذكر بيان الوزارة أن "قوات الأمن العام داهمت وكراً لأفراد تابعون لتنظيم داعش في ريف دمشق، خططوا لأعمال إجرامية في المنطقة".

ونشرت وكالة الاستخبارات السورية صوراً لأربعة أشخاص قالت إنهم "أفراد الخلية الإجرامية التابعة لتنظيم داعش بعد اعتقالهم"، كما نشرت صوراً لـ"بعض الوسائل والأسلحة المتفجرة التي كانت بحوزة عناصر الخلية"، والتي شملت أوراق وثبوتيات أجنبية وأسلحة متنوعة بينها بنادق وقنابل.