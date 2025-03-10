"ما يجري في سوريا هو هولوكوست بحق العلويين وتركيا هي المسؤولة عن المجازر"

أشار الخبير في شؤون الشرق الأوسط حسن مرهج خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي الى الصمت التركي "عن المجازر في الساحل السوري" وقال إن "تركيا هي المسؤولة الأولى عن المجازر التي تحدث ، حيث أن الشرع تحت إمرة الرئاسة التركية وفيدان وزير الخارجية التركي، ولم يصدر أي تنديد تركي ضدها وهي لا زالت مستمرة" ووصفها أنها "هولوكوست بحق العلويين" ودحض الادعاءات بأن القتلى "فلول نظام، فلم يقتل سوى عشرة أشخاص كانوا في الجيش السوري".لمتابعة المداخلة يمكن الدخول الى الفيديو المرفق

من جانبه قدم الصحافي من الجولان عطا فرحات من الجولان تفاصيل ومعلومات عن الفصائل التي تحت سيطرة الجولاني والتي شاركت بالمجازر بحق العلويين خلال مشاركته بنشرة التاسعة التي قدمتها أسيل فرحات وقال :"يوجد في إدلب 73 فصيلا وتوجد سيطرة للشرع على 18 فصيلا، وحتى استلامه الحكم في دمشق ، كان لهذه الفصائل تحالفات مع الشرع لكن بدون السيطرة عليها، طلب من هذه الفصائل الوصول من حماة وإدلب الى الساحل السوري، وبدأت العمل هناك، واليوم يتحدثون أنه لا يمكن السيطرة عليها، ووقعت مواجهات بينهم ومع الأمن العام لمنعهم من الدخول الى القرى لأن القرى التي يدخلونها يقومون بإحراقها والقتل".

I24NEWS

وتابع فرحات :"لقد أحضروهم للقتل ويعرفون خلفياتهم، وجلبوهم لمساعدة قوات النظام للتصدي ضد من يزعمون أنهم فلول النظام، لتنفيذ عملية عسكرية سريعة كالتي حدثت قبل أسبوعين ولم يسمع بها أحد". ولفت فرحات إلى قوات الأمن قمعت مظاهرة بعنف في ساحة المرجة في دمشق دعا اليها سوريون احتجاجا على ما يحدث في الساحل السوري".

وتعليقا على الدعوات الإسرائيلية لحماية الدروز في سوريا شدد عطا :"على أن الطائفة المعروفية لم تسلم سلاحها بعد وهي ستحمي نفسها بنفسها".