بعد الضربات على إيران: الصين تتهم أميركا وإسرائيل بـ"زعزعة الشرق الأوسط" وتحذر من كارثة نووية

قد يعجبك أيضًا -

بعد الضربات الإسرائيلية، التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى "اتفاق دولي جديد" بشأن إيران، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بزعزعة استقرار الشرق الأوسط"، مشددا على أن "الصراع العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران يجب ألّا يتكرر"، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"

وأكد وانج يي الذي يقوم حالياً بجولة أوروبية، أن الصين تولي أهمية لتعهدات إيران المتكررة بعدم تطوير أسلحة نووية، مع احترامها في الوقت ذاته لحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتأتي تصريحاته في وقت كثّفت فيه بكين، انتقاداتها الولايات المتحدة وإسرائيل عقب الضربات التي استهدفت الشهر المنصرم، أفراداً ومنشآت نووية إيرانية. كما تواصل الصين تقديم نفسها كوسيط رئيسي، وفق الصحيفة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في باريس، أعرب وانج أيضاً عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، محذراً من شبح "كارثة نووية" تلوح في الأفق، وفق ما نقلت الصحيفة السبت.