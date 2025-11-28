نعيم قاسم: "من حقنا الرد على اغتيال الطبطبائي وسنحدد توقيت الرد الذي نختاره"

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مساء اليوم الجمعة، إنه "من حقنا الرد على اغتيال الطبطبائي وسنحدد التوقيت المناب الذي سنختاره لذلك"، وأضاف "على الحكومة اللبنانية وضع خطة لمواجهة إسرائيل لا التخلي عن قوة لبنان"، مشيرا إلى أن "اغتيال إسرائيل للقائد العسكري للحزب هيثم الطبطبائي يشكل اعتداء سافر وجريمة موصوفة"، مشددا على أنّ "من حقنا الرد وسنحدد التوقيت لذلك".

وأكد نعيم قاسم على أن"الطبطبائي كان ينتقل إلى أي مكان يُطلب منه، وانتقل إلى اليمن وقضى تسع سنوات في اليمن ويعمل من أجل مساعدة اخواننا هناك وترك بصمة مهمة"، وأضاف "كلُّف الطبطبائي بقيادة معركة ’أولي البأس’ وكان بارعًا جدًّا، وهو بحق سيد معركة من حيث التخطيط والتنظيم وبرمجة اطلاق الطائرات وتنسيق النيران. وبعد المعركة، كان المعاون الجهادي والمسؤول العسكري وكُلّف بشكل رسمي بادارة المقاومة".