توثيق: المداهمة في نابلس التي أسقطت منظمتي الجريمة حريري وأبو لطيف

مداهمة قوات حرس الحدود والوحدات الخاصة للشرطة صباح اليوم (الاثنين) في أنحاء البلاد وفي الضفة الغربية أدت إلى اعتقال العشرات من منظمتي الجريمة حريري وأبو لطيف. مساء اليوم سُمِحَ بنشر توثيق من كاميرات الجسد للمقاتلين، والذي يُظهر جزءًا من الاعتقالات التي نفذتها القوات في مدينة نابلس.

كما هو معلوم، المداهمات في ساعات الفجر تمت بفضل عمل تحقيق سري استمر أكثر من عام. في إطار التحقيق، تم تشغيل شاهد الدولة الملقب بـ"الأمير" من قبل الوحدة المركزية في لواء الشمال، وعمل داخل منظمتي الجريمة حريري وأبو لطيف لفترة طويلة، وجمع أدلة أدت إلى اعتقال 23 مشتبهًا بهم بالمجمل.

وفقًا لبيان الشرطة، فإن شاهد الادعاء "الأمير" نفسه ضحية ابتزاز من عناصر هذه المنظمات الإجرامية.

وقد ارتبط اسما منظمتي "الحريري" و"أبو لطيف" الإجراميتين بنشاط إجرامي واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. تعمل هذه المنظمات في جمع رسوم الخاوة، والتورط في المناقصات العامة، والاستيلاء على الشركات، والابتزاز، والعديد من حوادث العنف وإطلاق النار، ويُشتبه في ارتباطها بعدد من جرائم القتل القاسية في السنوات الأخيرة.