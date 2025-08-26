ماكرون يرد على نتنياهو: "لا تستخدموا معاداة السامية كأداة سياسية"

قد يعجبك أيضًا -

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) برسالة على الرسالة الحادة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكتب بين أمور أخرى أن "النضال ضد معاداة السامية لا يمكن استغلاله كأداة سياسية".

كتب ماكرون أن "حماية مواطني يهود فرنسا من تصاعد معاداة السامية كانت أولويتي المطلقة منذ اليوم الأول"، وأضاف مشددًا: "سيكون من الخطأ تفسير أو تبرير معاداة السامية في فرنسا من خلال القرارات التي أتخذها".

اتهم نتنياهو ماكرون بأنه "يصب الزيت على نار معاداة السامية" على خلفية نيته الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر\ايلول، لكن ماكرون حاول تبرير قراره قائلاً: "إصرارنا على ضمان دولة للشعب الفلسطيني ينبع من إيماننا أن السلام المستقر ضروري لأمن دولة إسرائيل، واندماجها الكامل أخيراً في المنطقة في الشرق الأوسط بسلام، والتقدم نحو التطبيع. هذا السلام سيتحقق من خلال دولة فلسطينية ذات سيادة، تعترف بإسرائيل وبحقها في الأمن، منزوعة السلاح وتعيش بجانبها بسلام."

وشدد ماكرون على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا "يعكس أي نوع من التسامح تجاه حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى قد تستخدم هذه الدولة لتهديد إسرائيل في المستقبل".

في الأسبوع الماضي، أرسل نتنياهو رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس ماكرون، ادعى فيها أن "الهجوم على إسرائيل والاعتراف بالفلسطينيين زادا من معاداة السامية. هذا ليس دبلوماسية - هذه مهادنة. التصريحات جعلت حماس تصرّ".

في مستهل كلمته أعرب نتنياهو عن قلقه من تزايد موجة معاداة السامية في فرنسا ومن غياب تحرك حاسم من قبل حكومة ماكرون لمواجهتها: "في السنوات الأخيرة انتشرت معاداة السامية في مدن فرنسا. منذ تصريحاتك العلنية التي هاجمت إسرائيل وألمحت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية – ازدادت هذه الموجة."

وأضاف نتنياهو: "في أعقاب الهجوم البربري لحماس على شعب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، بدأ متطرفو حماس وراديكاليون من اليسار المتطرف بحملة تخويف وتخريب وعنف ضد اليهود في أنحاء أوروبا. في فرنسا، تصاعدت هذه الحملة أمام عينيك". واستعرض نتنياهو عدة أمثلة من شهر أغسطس.

لاحقاً قال: "دعوتك لإقامة دولة فلسطينية تؤجج هذه النار المعادية للسامية. هذا ليس دبلوماسية - هذا استرضاء. إنها تكافئ إرهاب حماس، وتقوي رفضها إطلاق سراح المخطوفين، وتشجع المهددين ليهود فرنسا، وتحفز الكراهية لليهود التي تنتشر في شوارعك".