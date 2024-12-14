أحمد الشرع: "المشروع الإيراني الذي دخل للمنطقة كان مؤذيا، وحجج إسرائيل لدخول سوريا لم تعد موجودة"

أكد قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع ، المعروف بـ(أبو محمد الجولاني)، اليوم السبت، على أن"لدينا خطط لعلاج كل أزمات سوريا ونحن في مرحلة جمع المعلومات" وتابع" لدينا خطط جاهزة للبناء والتطوير في سوريا" وأضاف"لسنا في صدد خوض صراع مع إسرائيل".

وقال الشرع في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا" المعارض الذي يبث من إسطنبول إن"حجج إسرائيل لدخول سوريا لم تعد موجودة" وأفاد"لا حجج لأي تدخل خارجي الآن في سوريا بعد خروج الإيرانيي."، مشيرا الى أن "هذه الحجج لم تعد موجودة"، وقال "إسرائيل كانت تنوي دخول سوريا بذريعة التواجد الإيراني وحجتها انتهت الآن" واضاف"كان بإمكاننا ضرب القواعد الروسية في سوريا لكننا فضلنا بناء علاقات جيدة"

وتابع قائلا "هناك كواليس كثيرة في المعركة سنكشف عنها لاحقا.. ما حصل ليس صدفة بل حضرنا له لسنوات.. لدينا خطط لعلاج كل أزمات سوريا ونحن في مرحلة جمع المعلومات.. لدينا خطط جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.. وسيطرنا على مدن كييرة دون أن ينزح أحد"

ولفت الى أن الرئيس المخلوع بشار الأسد "كان يأمر رئيس المصرف المركزي بطباعة العملة دون ضمانات"، وذكر أنه لديه "خططاً منهجية لعلاج التدمير الذي مارسه نظام بشار الأسد"، مضيفاً أن "ما حدث في سوريا ليس صدفة وحضرنا له منذ سنوات". وتابع "ليس لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني.. ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".وواصل: "نتواصل مع سفارات غربية ونجري نقاشاً مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق.. أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا".