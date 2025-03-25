سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف قاعدة عسكرية جنوب سوريا وأنباء عن مقتل 7 سوريين

قام سلاح الجو الإسرائيلي الليلة (الاثنين الثلاثاء) بتنفيذ ضربات في سوريا، والتي استهدفت بنية عسكرية في المنطقة كانت تابعة للنظام السابق، ووفقا لتقارير عربية قتل 7 سوريين بنيران الجيش الإسرائيلية في قرية كويا في وادي اليرموك القريب من درعا جنوب سوريا، وعقب الجيش الإسرائيلي أن مسيراته هاجمت مسلحين ينتمون لداعش بعد إطلاقهم النار تجاه القوة الإسرائيلية.

ويشار الى أنه في الهجوم السابق ، تم تدمير نحو 20 طائرة سوخوي روسية الصنع في قاعدة T4 التي تعرضت للهجوم الليلة، وفي الهجوم الذي وقع الليلة، تم تدمير برج المراقبة وحظائر الطائرات والمدرجات في نفس القاعدة. ويأتي استكمال تدمير القاعدة من أجل استبعادها من أي استخدام مستقبلي من قبل النظام الحالي في سوريا.

هذا وأفادت مصادر إعلامية عربية وسورية عن مقتل 7 سوريين وإصابة العشرات جراء تبادل إطلاق نار جنوب سوريا، حيث ذكرت التقارير أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار في قرية كويا في وادي اليرموك غربي مدينة درعا جنوب سوريا. في حين افاد بيان الجيش الإسرائيلي أن مسيرات الجيش هاجمت مجموعة مسلحين جنوب سوريا بعد إطلاقهم النار تجاه القوة الإسرائيلية، وقال إن الحدث وقع في منطقة يسيطر عليها فصيل متطرف ينتمى لداعش.