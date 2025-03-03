كولونيل احتياط بالجيش الإسرائيلي :"إسرائيل تنسق كل خطواتها مع مصر"

شدد الكولونيل احتياط بالجيش الإسرائيلي موشيه العاد خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن:"إسرائيل تنسق كل خطواتها مع مصر"، حيث جاء تعقيبه خلال مشاركته في الحلقة التي تمحورت حول "وقف إسرائيل المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة" تابعوا الفيديو

وقال العاد خلال رده على إمكانية دعم إسرائيل مصر في جهودها كوسيط لخفض التوتر في المنطقة قال إن "إسرائيل تنسق كل الأعمال الأمنية والعسكرية وحتى السياسية مع مصر ، ليس كل شيئ معروف للجميع ، لكن حسب معلوماتنا هناك تنسيق جيد جدا معها وبالطبع قبل كل شيئ، يجب ان يكون تنسيق مع الولايات المتحدة ومع اقتراح ويتكوف" وقال إن الولايات المتحدة أخذت رأي إسرائيل في الخطة. كما قال العاد إن هناك "تنسيق مع السلطة الفلسطينية وهناك تنسيق جيد مع دول عربية"

لمتابعة الحلقة كاملة :