لغز اختفاء جثمان أبو عبيدة بعد القصف الإسرائيلي

أفاد مصدر عسكري في كتائب القسام بأن جثمان الناطق باسم الكتائب “أبو عبيدة” لم يُعثر عليه عقب قصف إسرائيلي مكثف استهدف موقعًا كان يتواجد فيه مع أفراد من عائلته في قطاع غزة.

وبحسب ما نشره موقع “الجزيرة نت”، فقد أدى الانفجار – الذي شمل ست غارات مباشرة على الموقع – إلى تدمير واسع النطاق حال دون بقاء أي أثر للجثمان. وأوضح التقرير أن حالات مشابهة لظاهرة اختفاء الجثامين سجلت في مناطق أخرى خلال العمليات العسكرية الأخيرة، مع تقديرات تشير إلى اختفاء جثامين أكثر من 3000 غزي.

وأشار خبير متفجرات لموقع الجزيرة إلى أن القنابل المستخدمة، المصممة لتدمير التحصينات والمنشآت الخرسانية، تولد حرارة وضغطًا هائلين، ما يؤدي إلى تفتيت الأجسام الواقعة ضمن نطاق الانفجار. وأكد أن هذه الظاهرة ليست لغزًا، بل نتيجة مباشرة لقدرة الذخائر العسكرية على التدمير المكثف.

وعلى صعيد متصل أقرّت حركة حماس قبل شهر ونصف، وللمرة الأولى، بمقتل عدد من أبرز قادتها العسكريين، بينهم قائد جناحها العسكري في قطاع غزة محمد السنوار، والمتحدث العسكري المعروف باسم “أبو عبيدة”، وذلك بعد أشهر من استهدافهم في ضربات إسرائيلية.

وجاء ذلك في بيان مصوّر تلاه المتحدث الجديد باسم الجناح العسكري للحركة، والذي لم يُكشف عن هويته بعد، حيث أعلن مقتل عدد من القادة البارزين، من بينهم محمد السنوار، ومحمد شبانة، إضافة إلى المتحدث العسكري السابق أبو عبيدة.