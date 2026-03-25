لغز “المليون دولار”: كيف تنبأ شخص بدقة بمعلومات سرية عن أنظمة مواجهة إيران؟

التقارير حول إمكانية وقف إطلاق النار في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أثارت ليس فقط أملاً دبلوماسياً، بل أيضاً عاصفة في بورصات التنبؤات عبر الإنترنت. وفقاً لتحليل نُشر اليوم (الثلاثاء) على شبكة CNN، يشير خبراء إلى سلسلة من الرهانات على منصة "بوليماركت" تثير شبهة قوية باستخدام معلومات داخلية من قبل جهات مطلعة على تفاصيل القتال.

في حالة بارزة بشكل خاص، ربح مستخدم واحد ما يقارب مليون دولار منذ عام 2024 من خلال عشرات الرهانات الموقّتة بدقة على منصة "بوليماركت"، والتي تنبأت بدقة بالعمليات العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. فاز المقامر بنسبة مذهلة بلغت 93% من رهاناته، وكل واحدة منها بمبالغ من خمسة أرقام، وذلك رغم أن الأحداث التي تنبأ بها كانت عمليات عسكرية سرية لم يُعلن عنها مسبقًا.

من بين أمور أخرى، تَنبَّأ بدقة فائقة ببدء الهجمات في 28 فبراير، على الرغم من أن الاحتمالات لذلك في السوق في ذلك الوقت كانت 17% فقط.

ووفقًا للتقرير، ثمانية حسابات جديدة تم فتحها في نهاية شهر مارس راهنت بمبلغ إجمالي يقارب 70 ألف دولار على أنه سيتم التوصل إلى وقف إطلاق نار في فترة زمنية فورية. إذا تحققت التوقعات حتى نهاية الشهر، من المتوقع أن تحقق هذه الحسابات ربحًا يقارب 820 ألف دولار. وأشار الخبراء إلى أن التوقيت الذي وضعت فيه الرهانات - بالقرب من صدور رسائل متناقضة من الرئيس ترامب - يثير علامات استفهام كبيرة.

"تبدو هذه الحسابات بالتأكيد وكأنها تخص شخصًا لديه درجة معينة من المعلومات الداخلية"، قال بن يورك، باحث في مجال الأنظمة المالية. في الوقت نفسه، تتصاعد الانتقادات حول شرعية "أسواق الموت" - المراهنات على وفاة زعماء وعلى نتائج قاتلة للحرب، وهو موضوع يثير جدلًا شديدًا في أروقة الحكومة وواشنطن.