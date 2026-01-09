خامنئي يهاجم ترامب: "فليهتم بمشاكل دولته"

في ظل الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، قال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي صباح اليوم (الجمعة) في بيانه للأمة إنه يدعو إلى الوحدة. ووجه خامنئي تصريحاته أيضا إلى الرئيس ترامب: "على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن يهتم بمشاكل بلاده. بعض المتظاهرين يحاولون إرضاء ترامب من خلال تدمير الممتلكات العامة".

خامنئي حاول التقليل من أهمية أحداث الاحتجاج وأضاف: "من الأفضل أن ينشغل ترامب بمشاكل بلاده. أطلب من الإيرانيين البقاء موحدين، هناك بعض المشاغبين الذين يريدون إرضاء الولايات المتحدة من خلال إلحاق الضرر بالممتلكات العامة".

تأتي تصريحات خامنئي بعد تقارير وردت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن انقطاعات كبيرة في الإنترنت والهاتف في أنحاء البلاد، وموجة من هجمات الحرق العمد على العديد من المؤسسات، وإطلاق نار على المتظاهرين. وصرح مسؤول حكومي إيراني رفيع المستوى لصحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم بأن "العديد من المسؤولين يتواصلون فيما بينهم ويتبادلون الرسائل، في ظل عدم معرفتهم كيفية احتواء موجة الاحتجاجات". وأضاف المسؤول أن الحرس الثوري، المسؤول عادةً عن تأمين حدود البلاد وليس الأمن الداخلي، سيرجح أن يتولى زمام الأمور في موجة الاحتجاجات التي تجتاح المدن.

أفادت وسائل الإعلام العربية بأنه حتى الآن قُتل 45 متظاهرًا في جميع أنحاء البلاد، وقُتل اثنان من عناصر الحرس الثوري في كرمانشاه، كما أُطلقت الذخيرة الحية في مناطق مختلفة من طهران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن الحركة الجوية في مطار "تبريز" توقفت حتى إشعار آخر، وذلك بسبب "الأحوال الجوية".