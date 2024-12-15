السياسة الأمريكية تحت حكم ترامب ستتغير بشكل دراماتيكي تجاه إيران

أفاد المراسل السياسي لـ i24NEWS العبرية غاي عزرئيل، اليوم (الأحد) ، أن مسؤولين إسرائيليين التقوا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مسؤولين كبار في إدارة دونالد ترامب، في قصر الرئيس المنتخب – مارالاغو في فلوريدا. وركز الأميركيون محادثاتهم على موضوع التهديد الإيراني، وسياسة الإدارة المقبلة التي من المتوقع أن تكون أكثر تشددا ضد البرنامج النووي.

هؤلاء هم أفراد أمن إسرائيليون سابقون جاءوا لتقديم المشورة لفريق ترامب، وللاستماع إلى الأمريكيين حول خططهم. وتشير معلومات عن اللقاء إلى أن الرئيس المنتخب وفريقه يبدون اهتماماً كبيراً، ويركزون معظم اهتمامهم على التهديد الإيراني. الرسالة الأمريكية الرئيسية هي أن سياسة الولايات المتحدة من المتوقع أن تتغير بشكل كبير بعد دخول ترامب إلى البيت الأبيض.

من جانبه ،نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذا المساء تفاصيل محادثته الهاتفية الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي المنتخب، والتي قال فيها لإيران وحزب الله بطريقة قاطعة: "سنواصل العمل ضدكم، حسب الضرورة في أي ساحة وفي أي وقت." وهناك تحديات إضافية تنتظرنا، أيضاً على الساحة الإيرانية. وتقول المصادر إن المحادثة كانت ودية ودافئة ومهمة. وتحدثوا خلالها أيضاً عن "ضرورة استكمال انتصار إسرائيل".

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت يوم الجمعة الماضي أن مستشاري ترامب يبحثون طرقا مختلفة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. بما في ذلك إمكانية تنفيذ هجوم وقائي ضد المنشآت النووية. ونشر أيضاً أن ترامب قال لنتنياهو في محادثاتهما الأخيرة إنه "قلق من حصول إيران على القنبلة النووية في عهده"، وأنه مهتم بالترويج لخطط من شأنها أن تمنع ذلك. وفي مقابلة ترامب أيضاً مع مجلة تايم، حيث سُئل عن إمكانية الحرب مع إيران، كانت إجابته: "كل شيء ممكن".