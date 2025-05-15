مخاوف في إسرائيل بشأن الاتفاق النووي الذي يجري التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة

وسط مخاوف في إسرائيل بشأن الاتفاق النووي الذي يجري تشكيله بين إيران والولايات المتحدة، قالت مصادر غربية لـi24NEWS مساء اليوم (الخميس) إن تقدما تم تحقيقه مؤخرا في المحادثات بين الطرفين - حسبما أفاد مراسل قناتنا العبرية عميحاي شتاين.

وأضاف المسؤولون أنه يتم حاليا دراسة عدة خيارات تتعلق بمنشآت التخصيب، وهو ما يعني عمليا أن الولايات المتحدة لا تتبنى تلقائيا موقف إسرائيل القائل بضرورة تفكيك منشآت التخصيب. وأضافت المصادر أنه لا تزال هناك فجوات بين الأطراف، وبالتالي فإن المحادثات قد لا تنتهي باتفاق.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون إسرائيليون لـi24NEWS: "الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة إشكالي".

على سبيل التذكير، فإن الموقف الرسمي الإسرائيلي، كما عرضه علناً رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هو أن الولايات المتحدة يجب أن تصر في أي اتفاق على "النموذج الليبي"، الذي يدعو إلى تفكيك مرافق تخصيب اليورانيوم بالكامل، كما حدث مع ليبيا قبل نحو عشرين عاماً.