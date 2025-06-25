إيران: منشآت فوردو النووية تضررت بشدة جراء الهجوم الأمريكي

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صرح مصدران إسرائيليان لشبكة ABC News يوم الأربعاء بأنه من السابق لأوانه إعلان نجاح الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في فوردو. وقلل أحد المصدرين من شأن الأضرار التي لحقت بمنشأة تخصيب اليورانيوم، قائلاً إن النتيجة هناك "ليست جيدة على الإطلاق"..

ذكرت المصادر أنها لا تعرف كمية اليورانيوم المخصب التي أُزيلت من المواقع قبل الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، أو عدد أجهزة الطرد المركزي المتبقية والمُستخدمة في تخصيب اليورانيوم والتي يُمكن إعادة تشغيلها. وأضافت أن توضيح هذه التفاصيل قد يستغرق شهورًا، وقد يكون مُستحيلًا. في المقابل، زعم متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قبل قليل أن المنشآت النووية الإيرانية تضررت بشدة جراء الهجمات الأمريكية.

تأتي سلسلة المزاعم بعد أن ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن عملاء الموساد كانوا هناك وتحققوا من الحادث. ووفقًا لترامب، كان الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية بالغًا: "أعتقد أنه كان دمارًا شاملًا"، قال. "لا أريد استخدام كلمتي هيروشيما أو ناغازاكي - فهما ليسا الشيء نفسه. ولكن في النهاية، هذا ما أنهى الحرب".

كما أصرّ مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رغم الشائعات، على أن الولايات المتحدة قد حققت هدفها في وقف البرنامج النووي الإيراني. وقال: "ألقينا 12 قنبلة خارقة للتحصينات على فوردو. لا شك أنها اخترقت الموقع ودمرته بالكامل. والشائعات التي توحي بأننا لم نحقق هذا الهدف سخيفة للغاية".

وتستند الشائعات الواسعة النطاق إلى تصريحات مسؤولين في الاستخبارات الأميركية قالوا فيها إن الهجمات الأميركية على ثلاث منشآت نووية إيرانية لم تدمر المكونات الرئيسية للبرنامج النووي للبلاد، وربما أدت إلى تأخيره لمدة شهر أو أشهر فقط.