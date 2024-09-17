الأردن يعلن استلام جثمان منفذ هجوم معبر اللنبي ماهر الجازي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم عن استلام جثمان منفذ هجوم إطلاق النار في معبر اللنبي الذي أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين، وأوضحت الوزارة أنه سيتم دفن ماهر الجازي بعد تسليمه لذوية.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن "الوزارة وبالتنسيق مع الجهاد المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات".

وأفاد بيان الوزارة إن الاثنين محتجزين جراء هجوم إطلاق النار الذي وقع في الجانب الإسرائيلي من معبر جسر الملك حسين في الثامن من أيلول/سبتمبر الحالي، حيث قام ماهر الجازي وهو سائق شاحنة بتنفيذ هجوم إطلاق نار في المعبر أسفر عن مقتل ثلاثة حراس أمن في المعبر وتم تحييد وقتله بعد الهجوم الدامي