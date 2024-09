الأردن يعلن استلام جثمان منفذ هجوم معبر اللنبي ماهر الجازي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم عن استلام جثمان منفذ هجوم إطلاق النار في معبر اللنبي الذي أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين، وأوضحت الوزارة أنه سيتم دفن ماهر الجازي بعد تسليمه لذوية.

