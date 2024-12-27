إسرائيل: منفذ هجوم هرتسليا كان مخبرا سابقا للشاباك

كان منفذ الهجوم في هرتسليا الذي أودى بحياة لودميلا ليبوفسكي، 83 عاما، عميلا سابقا في جهاز الأمن الداخلي(الشاباك) الذي يعمل في منطقة طولكرم في الضفة الغربية. وبحسب المعلومات التي كشفت عنها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فقد ساعد في إحباط العديد من الهجمات المهمة. وتشير مصادر أمنية إلى أنه "خلال العام الماضي، تم إحباط حوالي ألف هجوم كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى المعلومات التي قدمها المتعاونون على الأرض". وأدت هذه المعلومات الاستخبارية إلى اكتشاف أسلحة وأحزمة ناسفة ومخابئ لقيادات عدائية.

وبعد اكتشاف هويته كمخبر، تم إخلاء المشتبه به من المناطق وحصل على تصريح إقامة خاص في إسرائيل بوضع "أعيد تأهيله". لقد أجرى اختبار كشف الكذب مع الشاباك قبل أسبوعين.

ويدرس المحققون فرضية وجود صراع مع وكيل علاجه أو أزمة شخصية مرتبطة بانفصاله عن عائلته. ويعتبر الهجوم عملاً معزولاً، دون وجود أي دليل على تورط أطراف أخرى. وكان المهاجم من قرية دير رسن قرب طولكرم، واختفى قبل شهر.

وقُتلت مسنة في الثمانينات من عمرها، صباح اليوم الجمعة، في عملية طعن في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل. وتم نقلها إلى مستشفى إيخيلوف وهي في حالة حرجة وفاقدة للوعي - بحسب المتحدثة باسم نجمة داود الحمراء - حيث تم إعلان وفاتها هناك . في حين قام حراس أمن الذي تواجدوا بالمكان بتحييد المنفذ واعتقلته الشرطة الإسرائيلية لاحقا، وتبين أن كان عميلا للجيش الإسرائيلي بحسب مع كشفه الشاباك