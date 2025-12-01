ترامب يدعو نتنياهو إلى اجتماع في البيت الأبيض

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم (الاثنين) أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعاه للقاء في البيت الأبيض قريباً. وتناول الاتصال التحديات الإقليمية، وبالأخص استكمال تفكيك قطاع غزة ونزع سلاحه.

وأشار بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى "أن الزعيمين شددا في محادثتهما على أهمية والالتزام بتجريد حركة حماس من سلاحها ونزع سلاح القطاع، وناقشا توسيع اتفاقيات السلام." وفي المحادثة ناقش الاثنان طلب العفو الذي قدمه مؤخرًا نتنياهو الى رئيس الحكومة الإسرائيلية.

في مساء الأمس كشفت قناة i24NEWS عن الطلب الذي قُدم لهرتسوغ، حيث ذكر نتنياهو قائلاً: "في السنوات الأخيرة تصاعدت التوترات والخلافات بين فئات الشعب وبين سلطات الدولة المختلفة. أنا مدرك لأن الإجراء الجاري بحقي أصبح محورًا للمواجهات الشديدة. أنا أتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقاً من فهمي لتداعيات جميع الأحداث".

رئيس الحكومة الإسرائيلية ادعى في طلبه أن إنهاء المحاكمة "سيساعد على خفض حدة اللهيب في الجدل الذي نشب حوله". في بيت الرئيس قالوا إن "الأمر يتعلق بطلب عفو استثنائي وله تداعيات مهمة. بعد استلام جميع الآراء، سيبحث رئيس الدولة الطلب بمسؤولية وجدية".