عملاء من الحرس الثوري وزرع قنبلة ذات صفات خاصة || تفاصيل مثيرة وجديدة عن اغتيال إسماعيل هنية

العبوة الناسفة التي تم وضعها تحت سرير المسؤول الكبير في حماس إسماعيل هنية زرعها إيرانيان جندهما الموساد من وحدة أنصار المهدي الأمنية التابعة للحرس الثوري، وهما نفس الأشخاص الذين كان من المفترض أن يقوموا بتأمين المبنى وضيوفه، جاء هذا وفقا للنشر اليوم (الثلاثاء) في صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية.

الإيرانيون أنفسهم فهموا ذلك بعد الاغتيال، عندما شوهد الحراس في لقطات الكاميرا الأمنية يوم الاغتيال وهم يتحركون بهدوء عبر الممر نحو الغرفة التي كان هنية يعتزم الإقامة فيها، وفتحوا الباب بالمفتاح ودخلوا الغرفة. وبعد ثلاث دقائق، التقطت الكاميرا الحراس - الذين عُرض عليهم مبلغ من ستة أرقام بالإضافة إلى الانتقال الفوري إلى بلد في شمال أوروبا - وهم يغادرون الغرفة بهدوء، وينزلون الدرج نحو المدخل الرئيسي للمبنى، ثم يغادرون ويستقلون سيارة سوداء. تعرف عليهم الحارس عند نقطة تفتيش موقف السيارات وفتح البوابة دون طرح أي أسئلة. وبعد ساعة، قام الموساد بتهريبهم إلى خارج إيران.

وأشارت التقارير إلى أن العبوة وضعت في غرفة هنية قبل أسابيع أو أشهر من الانفجار. وذكر موقع "جويش كرونيكل" JC أن "هذا ليس صحيحا". وتظهر الكاميرات الأمنية أنه تم وضع العبوة يوم الانفجار، الساعة 16:23، قبل حوالي تسع ساعات من تفعيله عندما دخل هنية غرفته.الانفجار، الذي نفذه روبوت عن بعد، وقع بعد منتصف الليل، في تمام الساعة 01:37 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ولمنع الاكتشاف المحتمل للقنبلة، وضع الموساد عبوة ناسفة من الطوب المسطح، بعرض 3 سم وطول 6 سم، وتم تثبيتها في أسفل السرير. ومن أجل تقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين الأبرياء، استخدموا قنبلة معروفة بدقتها كانت تستهدف غرفة هنية فقط. ونتيجة لذلك، تضررت منطقة واحدة فقط من المبنى.

وبعد اتخاذ قرار إغتيال، بدأ الموساد يبحث عن فرصة مناسبة لتنفيذ الضربة. وظهرت الفرصة عندما دُعي هنية إلى طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وقام الموساد بمساعدة وحدة الاستخبارات 8200 بالتنصت على محادثات هاتفية بين منظمي حفل التنصيب والمدعوين. وعندما أكد هنية وصوله، بدأ الموساد في تنفيذ الخطة: اغتيال هنية في بيت الضيافة الذي كان يقيم فيه عادة خلال زياراته إلى طهران.