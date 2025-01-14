المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو إلى رفض تحرك إسرائيل لرفض مذكرات اعتقال نتنياهو

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للقضاة إن "اعتراضات إسرائيل على التحقيق في الحرب التي استمرت 13 شهرا في غزة يجب أن يتم رفضها"، وأضاف"فلسطين وأوكرانيا وكندا وكل دول الاتحاد الأوروبي تقبل النظام الأساسي للمحكمة، في حين أن عشرات الدول لا تقبل اختصاص المحكمة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين"، ويرى خان أن المحكمة لديها الاختصاص بالفعل لأن الجرائم المزعومة وقعت في قطاع غزة.

وكان كريم خان، قد قدم، أمس الإثنين، رده الرسمي "على التحدي الإسرائيلي لولاية المحكمة، بعد أن أصدر القضاة أوامر اعتقال العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق، والزعيم العسكري لحماس، متهمين إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. الإنسانية فيما يتصل بحرب غزة".

ووصفت العريضة الإسرائيلية ضد مذكرات الاعتقال إصدار هذه المذكرات بأنه "يوم مظلم في تاريخ الأمم"، مضيفة أن إسرائيل لديها نظامها القضائي القوي للتعامل مع مثل هذه المطالبات.

وقالت إسرائيل في ملف قدمته في ديسمبر/كانون الأول إنها "تستطيع التحقيق بنفسها في الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وإن الاستمرار في التحقيق مع الإسرائيليين يعد انتهاكا لسيادة الدولة".

وفي رده المشترك المكون من 55 صفحة، يزعم كريم خان أن "نظام روما، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، يسمح لها بملاحقة الجرائم التي تقع على أراضي الدول الأعضاء، بغض النظر عن مكان وجود مرتكبيها. وقال إن "الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة تشمل فلسطين وأوكرانيا وكندا وكل دول الاتحاد الأوروبي، لكن عشرات الدول لا تقبل اختصاص المحكمة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين".

كما تضمنت أوامر الاعتقال الأصلية أسماء قادة حماس الذين أمروا بتنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من أنهم جميعا قتلوا.

ودفعت مذكرات الاعتقال الدول الأوروبية إلى البحث عن طرق للالتفاف على التزامها باعتقال نتنياهو، حيث أعلنت فرنسا أنه يتمتع بالحصانة باعتباره الزعيم الحالي لدولة تحافظ باريس على علاقات دبلوماسية معها.

ومن المتوقع أن يتخذ القضاة قرارهم في الأشهر المقبلة. تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 كمحكمة دائمة للملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع التي شهدها العالم: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.