أحد الناجين من هجوم 7 أكتوبر ينتقد تحقيقات الجيش الإسرائيلي:"البيانات غير الصحيحة"

انتقد أحد الناجين من هجوم حماس 7 أكنتوبر/تشرين الأول عام 2023، تحقيق الجيش الإسرائيليالذي عرض أمس الخميس على أعضاء على نير عوز، قائلا: "البيانات غير الصحيحة"، وتابع "أُجّل نشر التحقيق مرتين، وهو قرار اتُخذ مراعاةً لأعضاء الكيبوتس العائدين من الأسر، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا"، وأضاف"السؤال الأهم: أين كان الجيش؟"

خلال إحدى فترات الاستراحة، تحدث أحد الناجين من أسر غزة إلى i24NEWS، منتقدًا التحقيق. قال: "لقد قدّموا بيانات غير صحيحة بشأن ساعات اختطافنا". وأضاف "حتى الآن، عُرضت سلسلة الأحداث في الكيبوتس دون التطرق إلى القضايا الجوهرية". قدّم التحقيق اللواء (احتياط) عيران نيف، الذي بدأ بطلب العفو من السكان. وضمّ الاجتماع أيضًا قائد القيادة الجنوبية المنتهية ولايته، اللواء يارون فينكلمان، ورئيس الأركان المنتهية ولايته، هارتسي هاليفي، وقال هاليفي: "نحيي شجاعتكم"، إلا أن السكان لم يتأثروا. وطوال الساعات التي سيطرت فيها عناصر حماس على الكيبوتس، لم يصدر أي رد فعل من الجيش الإسرائيلي، مما جعل الكيبوتس الأكثر تضررًا في الهجوم. استغرق الأمر أكثر من ساعة بعد مغادرة العناصر، وبعد أن كان ربع الكيبوتس إما قتيلًا أو أسيرًا بحلول ذلك الوقت، دخلت القوات الخاصة الإسرائيلية الكيبوتس".

ةقال أحد سكان نير عوز للمحققين إنه "كان بإمكانهم تلخيص الأمر في ثلاث كلمات: لم نكن هناك. أنتم تُريننا أشياء كنا نعرفها مسبقًا".

وقال عضو آخر في نير عوز لـ i24NEWS، يوناتان رو، إن "المشاعر قاسية"، إلا أنه أشاد بـ "الشفافية الكاملة" للجيش الإسرائيلي في التحقيق، الذي "لا يخفي المعلومات". وأشار إلى أن "كلمتي "آسف" و"لقد فشلنا" وردتا طوال التحقيق، من اللحظة الأولى إلى الأخيرة. "هناك غضب، لكن دون صراخ".