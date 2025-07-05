بعد الحرب : الدولة التي تتهمها ايران بالتعاون مع إٍسرائيل

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على ضوء التوترات الأمنية مع إسرائيل، ومع تواصل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ايران ، تواصل إيران معاملتها المجحفة تجاه المواطنين من أصول أفغانية والذين يعيشون في البلاد، وذكرت شبكة "إيران إنترناشونال"، الموالية للمعارضة الإيرانية، بأن السلطات الإيرانية صعدت مؤخرًا من "إجراءات التدقيق والإذلال والترحيل بحق الأفغان". والسبب الرئيسي الذي تذرعت به السلطات الايرانية هو الاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل.

وأشارت التقارير إلى أن المواطنين الأفغان في إيران يواجهون اعتقالات مفاجئة ومباغتة، واستجوابات مطولة، وتفتيشًا دقيقًا لهواتفهم المحمولة، بل وحتى تهديدات بالترحيل السريع من البلاد. وتحدثت بعض التقارير بأنهم اعتُقلوا بتهمة "الدخول غير الشرعي" أو العمل بدون تصريح، ولكن عمليًا، فإن الاشتباه الرئيسي الموجه بحقهم، وإن لم يُعلن رسميًا، هو تورط مزعوم بارتكاب أنشطة استخباراتية ضد النظام.

بالوقت نفسه، أفاد موقع "إيران إنترناشونال" أن عدد الأفغان الذي تم تهجيرهم ارتفع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث تبنت السلطات سياسة الترحيل السريع لأي شخص لا يخضع وضعه لرقابة.

وتطرق تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن حوالي 690 ألف أفغاني هجروا من إيران خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 فقط، نحو 70% منهم تم تهجيرهم قسريا.

مع تزايد الضغوط الدولية على إيران بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، بدأت رواية جديدة تتبلور في ايران - وتقول أن بعض المواطنين الأفغان يساعدون عناصر أجنبية على الإضرار بالأمن القومي. تُنقل المعلومات حول هذا الأمر بشكل رئيسي عبر منشورات في وسائل الإعلام التابعة للنظام الايراني، ولكن دون أي أساس علني أو شفافية قانونية. ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن هذه تعتبر حملة تحريض منسقة.

كما تحدثت شبكة "إيران انترناشونال" أيضًا عن حالات اعتداءات جسدية، وحرق منازل، واعتقالات دون إجراءات قانونية عادلة، واستبعاد أطفال أفغان من الجهاز التعليمي. هناك توجه ملحوظ نحو التصعيد على الأرض، حيث يشعر المواطنون الأفغان بتهديد حقيقي لأمنهم، سواء من قبل المؤسسات أو من قبل أجزاء من الجمهور.